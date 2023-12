Mastroleo per il Fiorano. Limidi, tris di arrivi

In Promozione primo colpo del Fiorano che riporta in biancorosso Daniele Mastroleo, centrocampista classe 1994. Una carriera quasi tutta disputata con il Polinago con una parentesi a Fiorano nella stagione 2018-19, poi un brevissimo periodo di pochi mesi con la Consolata in Prima da agosto a oggi. In prima l’Ubersetto dopo l’esonero di mister Obici ha affidato la panchina a Roberto Lanzafame ex Castellarano, dove ha guidato sia la Juniores regionale che la prima squadra in Promozione, e Consolata. In Seconda due innesti per la Modenese che ha tesserato in mediana Michael Mutillo (’99) ex Fortitudo e lo svincolato Zodda. Tre innesti per il Limidi che preleva dalla Cabassi il portiere Alessandro Viperino (’92), già in biancazzurro nel 2021, poi la punta Luca Cerchiara, protagonista della vittoria della terza l’anno scorso quando arrivato a dicembre segnò 13 gol, poi il centrocampista offensivo Luigi Lansone.