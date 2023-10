"Materiale in digitale e catalogato. Non si perderà più nulla"

La mostra, con ingresso dall’atrio del PalaPanini, sarà aperta dalle 9 alle 17 con orario continuato nelle giornate di oggi e domani coordinate dal FAI. Le visite guidate saranno realizzate dagli "studenti ciceroni del FAI" per gruppi di 2025 persone e avranno una durata di 4045 minuti. "È stato davvero emozionante percorrere la mostra – racconta la Presidente Giulia Gabana – e soprattutto farlo al fianco di personaggi che hanno scritto pagine incredibili della storia di questa società. Sono contenta che con noi ci fossero anche i giocatori della squadra attuale". "Un lavoro molto particolare e inusuale - commenta Elena Pellesi, Amministratore Delegato di Digital Design - non ci era mai capitato di svolgere una ricerca accurata soprattutto partendo dalla storicità di un’eccellenza modenese come Modena Volley. Dal 1966 ai giorni d’oggi, abbiamo cercato, catalogato e sistemato tutti i reperti e le foto, stampando ogni cosa nella migliore versione possibile. Si tratta di ricordi che rimarranno per sempre, anche digitalizzati e quindi non si potranno mai perdere". "La parte più impegnativa è stata quella di ricerca - prosegue Andrea Mariani, addetto a Ricerca e Sviluppo dell’azienda - selezione e ottimizzazione di contenuti e immagini, avendo preso fotografie da diverse epoche e con caratteristiche differenti. È stato appassionante e laborioso realizzare un prodotto di qualità, lo abbiamo fatto molto volentieri e siamo contenti del risultato nella speranza che venga apprezzato da chiunque visiti la mostra".

a.t.