Matteo Boccaccini lascia il Carpi, Terre di Castelli 1907 pronta a partire, movimenti di mercato in Eccellenza e Promozione

L’addio di Matteo Boccaccini dal Carpi era già stato annunciato lunedì dal ds Motta, ieri con un post il difensore ha dato anche la sua ufficialità, con poche righe ("Senza di voi sarebbe stato tutto più noioso. Grazie amici miei, grazie a chi mi ha voluto bene, a presto") accompagnate da alcune foto dei momenti più belli delle sue ultime due annate in biancorosso. Progetto. Sta ormai prendendo corpo il progetto Terre di Castelli, con il Crer che a breve darà il via libera ai nomi delle 3 squadre nate dall’unione di Vignolese, Castelvetro e del già esistente Terre di Castelli: in Eccellenza si chiamerà Terre di Castelli 1907, in Promozione Terre di Castelli Nextgen – col responsabile tecnico che sarà Alessandro Luppi affiancato da Davide Contri, in quota Visport e in Terza ci sarà il Terre di Castelli Academy.

Mercato. In Promozione, dopo Bozzani e Jerry Maria già annunciati da settimane, terzo innesto del Camposanto con il difensore 2004 Alessandro Mazzola dal Ganaceto. In Prima Il Colombaro ha preso, dal Fiorano, l’attaccante Davide Dapoto (2001). Tre arrivi al Pavullo: l’attaccante Roberto Flenghi dal Lama, il centrocampista Davide Boni ex Flos Frugi e il centrocampista Andrea Malverti (2002) dalla Modenese. Il San Damaso ha preso dalla Gino Nasi il difensore Elis Aryee ed ha trovato l’accordo con il Castelvetro per tenersi l’attaccante Gabriele Trotta. Lo Spilamberto si rinforza con l’attaccante Marko Malivojevic, ex Colombaro.

d.s.