Matteo Pongiluppi arriva quinto a Misano Adriatico

La quinta piazza colta dal carpigiano Matteo Pongiluppi a Misano Adriatico è il miglior risultato del primo weekend del ciclismo su strada.Sull’autodromo Simoncelli quasi due centurie di under23 hanno gareggiato nel 2° G.P.Misano in una giornata invernale che ha selezionato il campo dei partenti con l’arrivo allo sprint di un gruppo di una sessantina di atleti. Vittoria del friulano Alberto Bruttomesso con il podio completato da Alessio Portello(Q35,5 Svizzera), Luca Collinelli (In Emilia) mentre ha concluso nella top five il carpigiano Matteo Pongiluppi con la nuova casa della Sias Rime Continental che in settimana gareggerà in Croazia dove debutterà tra i professionisti il diciottenne modenese Luca Paletti con il Team Bardiani CSF. Ha concluso al 33° posto il pavullese Luca Covili , secondo tra gli italiani nella corsa a tappe World Tour vinta dal campione del mondo Remco Domani si svolgerà la 40^ edizione del Laigueglia classica d’apertura del calendario professionistico nazionale senza atleti modenesi che rientreranno probabilmente nella Settimana Coppi e Bartali con il finalese Giovanni Aleotti che sarà il leader della Bora Hansgroe che si è allenato sul percorso della tappa di Fiorano con obiettivo di conquistare il primo successo sulle strade d’Italia dopo cinque successi in Romania.

Andrea Giusti