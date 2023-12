Matteo Rivetti tra campo e mercato: "Soddisfatti e se ci sono occasioni..."

"Come sapete, a noi piace programmare. Siamo sempre una delle poche squadre che al ritiro estivo ci presentiamo con il 90% della rosa fatta e a gennaio non abbiamo mai fatto grandi rivoluzioni. Lavoriamo per le opportunità di mercato". Tre partite alla fine del 2023, l’obiettivo di rimanere ad alta quota insieme a chi sta lottando come il Modena per una nobile posizione e le valutazioni del caso. Anche secondo l’amministratore delegato Matteo Rivetti i canarini sono ampiamente in linea con le aspettative di inizio stagione, pur conscio che al prossimo mercato invernale la dirigenza sarà attenta a quanto potrà essere fatto per puntellare le ambizioni del 2024: "Sicuramente, se ci sarà qualche opportunità cercheremo di coglierla – ha detto Rivetti –, sia in entrata che in uscita. Potrebbe esserci anche qualche ragazzo che sta giocando meno che ci chieda di andare altrove, ma non ci saranno rivoluzioni. Lavoriamo sempre per essere pronti alle eventuali possibilità. Per quanto riguarda le aspettative, siamo assolutamente in linea. Come abbiamo sempre detto, il miglioramento non viene solo valutato in base ai punti in classifica ma alla crescita generale e penso che questa squadra stia dimostrando di avere personalità e un sistema di gioco ben definito, siamo assolutamente contenti del lavoro che sta portando avanti il mister".

Se volessimo annotare un piccolo neo, come si è detto dopo Como, al Modena manca di tanto in tanto la puntura decisiva in zona gol. Anche in questo caso l’amministratore delegato ha sottolineato che la finestra dei trasferimenti potrebbe aiutare in caso di allettanti occasioni. Nel frattempo, nel mirino c’è Cittadella e la determinazione di una squadra che a Como è stata anche un pizzico sfortunata considerata la prestazione: "I numeri dicono questo, abbiamo segnato meno rispetto alle prime 8 in classifica – ha continuato – è vero anche che costruiamo tante occasione come successo a Como, dove Semper è stato il migliore in campo. Creiamo tanto e delle volte non riusciamo a concretizzare, su questo dobbiamo migliorare a livello di squadra e poi vedremo se nel mercato di gennaio si potrà fare qualcosa. Lo stop sul lago è arrivato con una prestazione importante, il risultato non ha sorriso ma avremmo meritato di più e l’importante è ripartire dalla voglia che abbiamo avuto fino agli ultimi minuti di pareggiarla in vista della partita con il Cittadella", conclude Matteo Rivetti.