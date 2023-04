Maxi rissa, 40 mesi di squalifica

Sono 40 in tutto i mesi di squalifica comminati dal giudice sportivo della Figc di Modena a otto tesserati, di cui sette giocatori (tutti minorenni) e un dirigente, dopo la rissa scoppiata al termine della gara fra Consolata e United Carpi valida per la Coppa "Anselmo Casari" Under 17, che si è giocata lo scorso sabato a Sassuolo. Al 91’ infatti la gara è stata sospesa dall’arbitro che non ha ritenuto ci fossero le condizioni di sicurezza per concluderla "a causa di una violenta rissa che coinvolgeva numerosi giocatori" si legge nel comunicato che spiega come "dopo l’espulsione di un giocatore della United Carpi si accendeva una colluttazione tra lo stesso e un dirigente della società Consolata, originata dalla condotta del calciatore espulso che, abbandonando il terreno di gioco, rompeva con un calcio la bandierina. A seguito di ciò numerosi giocatori della United Carpi abbandonavano il terreno e innescavano una violenta rissa che coinvolgeva gli stessi e il dirigente della Consolata, così anche i giocatori e i dirigenti della società Consolata uscivano dal terreno di gioco per difendere il proprio dirigente. In quel frangente diversi giocatori della United Carpi inseguivano e colpivano con pugni e calci i giocatori avversari, che venivano invitati dai propri dirigenti a non rispondere alle provocazioni e ad allontanarsi".

Il direttore di gara ha così espulso 5 giocatori della United Carpi e uno della Consolata ed essendo venuto meno alla United il numero minimo di 7 giocatori la stessa è stata punita con la sconfitta 3-0 a tavolino. Oltre alle multe alle due società (150 euro allo United e 100 alla Consolata), queste le pesanti squalifiche comminate: per i dirigenti 8 mesi, fino al 20 dicembre, a Giovanni Pittalis (Consolata) e stop fino al 4 maggio per Gianluca Govi della United Carpi, fra i giocatori i cinque espulsi della United Carpi sono stati squalificati rispettivamente per 8 mesi, 7 mesi, 6 mesi, 3 mesi e 2 mesi, mentre il giocatore espulso della Consolata per 6 mesi.