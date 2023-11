Mayer e Barucco parlano dei canarini

Due grandi capitani di ieri e dell’altro ieri, saranno protagonisti nella serata odierna dalle ore 21.30, al programma sportivo "Gialli di Sera", che andrà in onda sull’emittente Trc. Mauro Mayer, grande protagonista della Longobarda di De Biasi con la promozione dalla serie C alla massima serie e Beppe Barucco, indimenticato canarino degli anni ’60, commenteranno l’attuale momento della squadra gialloblù. Si tratta di due difensori e capitani coraggiosi e molto amati dal pubblico modenese, che hanno giocato in serie A in tempi diversi, onorando sempre e comunque la casacca gialloblù.