Mc a caccia di riscatto. In serie C1 è derby tra Sassuolo e Montale

Il Modena Cavezzo prova a uscire dal momento nero (3 ko di fila con l’ultimo pesante 0-10 di Pordenone) che l’ha fatto precipitare al quart’ultimo posto di A2 Elite ospitando oggi alle 18 (7^ giornata) i liguri del Cdm (acronimo di "Creuza de ma", canzone di De Andrè) che negli ultimi due campionati hanno giocato come Sampdoria. Un avversario tosto che viaggia al 4° posto per i gialloblù privi del solo Lefons, ma col rientro di Jezin. In C1 (9^ giornata) è il giorno del derby (ore 16 alle scuole elementari di Casalgrande) cui Sassuolo e Montale arrivano con percorsi opposti: i neroverdi sono terzi a -5 dalla vetta e vengono da 3 vittorie di fila, gli arancioneri sono ultimi e hanno perso le ultime 3 gare. In Serie C2 (8^ giornata) la capolista Pro Patria San Felice dopo 6 successi mette in palio il primato alle 14,30 sul campo del Ponte Rodoni, anche l’Emilia Futsal quarta gioca fuori casa (14,30) a Moglia col Bondanello, unica in casa il Nonantola che dopo 2 ko riceve alle 15 il Ludovico Ferrara. In Serie D alle 14,45 la Virtus Cibeno va a Cortemaggiore, alle 15 lo United Carpi a Cavriago col Phoenix.