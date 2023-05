Mc a Reggio Calabria col bottino di due gol

Due reti di vantaggio sono il bottino con cui il Modena Cavezzo questa mattina è volato verso Reggio Calabria per sfidare la Cormar (ore 17) nel ritorno del secondo turno dei play in che darà alla vincente la possibilità di giocare la prossima Serie A2 Elite. Dopo il 3-1 dell’andata ai gialloblù di Nunzio Checa, all’ultima gara in panchina prima dell’addio già annunciato, può anche bastare una sconfitta con un gol di scarto, mentre un ko di 2 reti manderebbe le squadre ai supplementari ed eventuali rigori. "Mi aspetto una gara diversa da parte loro rispetto all’andata – le parole del tecnico – molto più aggressiva come atteggiamento, noi dobbiamo pensare di essere 0-0". Dopo il rientro lampo di Dudu Costa, tornerà anche Lefons dalla squalifica. "Dudu doveva tornare a settembre – prosegue Checa – ma ha fatto di tutto per bruciare i tempi".

