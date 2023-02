Un altro ritiro a stagione iniziata si abbatte sul girone ’B’ della Serie A2, in cui milita anche il Modena Cavezzo. Dopo quello dell’Ascoli avvenuto a calendari già fatti, ieri i casertani dell’Ap hanno alzato bandiera bianca ritirandosi alla vigilia della 6a di ritorno: tutte le gare giocate dai campani sono così azzerate e anche i gialloblù, che avevano vinto (spendendo soldi per la trasferta fino a Caserta…) si vedono tolti quei 3 punti e riposeranno il prossimo 18 marzo quando l’Ap sarebbe dovuta salire a Cavezzo per il ritorno. Un’altra brutta pagina per la Divisione calcio a 5, alla vigilia dell’impegno che la truppa di Checa – reduce da 5 ko di fila – affronterà oggi alle 15,30 al Pala Olgiata di Roma sul campo dell’Italpol senza Vezzani squalificato fra i pali e con Dudu Costa e Aieta ancora in forse. Questa la classifica riscritta dopo il ritiro dell’Ap: Genzano (-1) 50, Todis (-3) 43, Cesena 30, Mantova 29, Viterbo e Roma 28, Lazio 25, Hornets 23, Modena Cavezzo e Cus Molise 22, Italpol 20, Eur 12, Massa 9, Prato 4.

Serie C1. Ferme sia la C2 che la D, nel massimo campionato regionale si gioca la 4a di ritorno e il Montale, che vincendo dopo 9 ko a Santa Sofia ha ipotecato la salvezza, riceve alle 15 il Villafontana, mentre si gioca domani alle 16 il big match del Sassuolo terzo, che sul campo della capolista Bagnolo (+4) prova a riaprire il campionato.

Esonero. Il Nonantola ultimo in C2 (reduce da 5 ko di fila, ma qualificato per i quarti della Coppa) e mister Federico Govoni hanno deciso consensualmente di separarsi: la società rossoblù non ha ancora comunicato il nome del sostituto.

d.s.