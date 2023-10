Mc affonda in Laguna

Laguna amara per il Modena Cavezzo, che dopo 2 vittorie (una a tavolino) rimedia una sonora sconfitta per 8-4 a Venezia sul campo della Fenice Veneziamestre nella 3^ giornata di A2 Elite. Gara a senso unico in cui si va al risposo addirittura sul 7-0 per i veneti. Nella ripresa è pura accademia con la Fenice che gestisce e i gialloblù (espulso ancora il portiere Vezzani) che rendono meno amara la pillola con le reti di Aieta (3) ed El Madi.

Serie C1. Nella 6^ giornata il Sassuolo blinda il 3° posto battendo, con qualche brivido nel finale, per 5-4 il Crevalcore coi nerobv erfdi che scappano sul 4-1 con Terranova, Antonietti (2) e Pureza, poi ancora Antonietti firma il 5-2 accorciato nel finale da bolognesi. Niente da fare per il Montale, superato in casa 5-2 dal Villafontana terzo.

Serie C2. La Pro Patria San Felice mette la freccia e battendo 3-1 la capolista Shqiponja e si issa in vetta al girone "A": dopo 12’ senza reti ci pensa Salerno a sbloccare il match su punizione nata dal rosso al portiere reggiano, reo di aver toccato la palla con le mani fuori area, prima del riposo ancora Salerno raddoppia su libero e ne fallisce un secondo per il possibile 3-0, che arriva invece nella ripresa con una bella azione corale chiusa da Guerra, prima della rete reggiana che fissa il 3-1. Arriva il pronto riscatto anche per le altre due modenesi. Il Nonantola va a imposi per 6-2 a Poggio Renatico col Molinella spinto dai gol di Del Villano (2), Tomei, Cappuccio, Boccia e Vaglioni, mentre l’Emilia in casa non dà scampo al Ludovico Ferrara piegato 7-2: apre capitan Cristoni, poi raddoppia Venturelli, tris di Hdioued e ancora Cristoni firma il poker del riposo, quindi Ingino e Monaco allargano la forbice nella ripresa con il 2003 Casarini che chiude i conti dopo i gol ferraresi.

Serie D. Nella 4^ giornata lo United Carpi si arrende 6-1 a Parma con la Legione Parmense e resta a quota zero, la Virtus Cibeno a Reggio coi Celtic fa invece 2-2.

Davide Setti