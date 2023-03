Mc, Brasesco non basta per battere l’Eur In D Virtus Cibeno a valanga sul Corte

Arriva il terzo pari nelle ultime 5 giornate di A2 per il Modena Cavezzo che a Roma rinvia ancora il successo (uno solo nelle ultime 11 giornate) impattando 1-1 sul campo dell’Eur. Era stato Brasesco con un missile di sinistro all’angolino a sbloccarla a 9’ dal riposo, poi a inizio ripresa l’incredibile pari dell’Eur col rinvio coi piedi del portiere Mazzuca che, complice una finta, ha ingannato Vezzani. I gialloblù restano lontani dal 6° posto che vale i playoff per la Serie A, ma tengono proprio l’Eur a -8 per difendere un posto nei playoff che valgono l’A2 Elite. In Serie C1 chiude la regular season con un successo il Sassuolo (che era già certo del 4° posto) battendo 8-7 il Villafontana e ora nella semifinale playoff se la vedrà col Mernap Faenza (l’altra sfida è Forlì-Villafontana): a San Michele sassolesi sempre avanti e nel recupero la decide Quaye, che fa tripletta, poi 2 reti di Maino, una per Candeloro e Guidetti e un’autorete. In D l’Emilia Futsal pareggia 1-1 il big match col Sant’Ilario (Cristoni) e aggancia lo Shqiponja al 2° posto, la Virtus Cibeno con l’8-3 sul Corte scavalca il Carpaneto e si riprende il 5° posto.

d.s.