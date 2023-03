Mc cerca l’impresa sul campo del Cesena

Derby tutto in salita oggi per il Modena Cavezzo, che nell’8^ di ritorno di A2 è di scena alle 17 sul campo del Cesena terzo della classe. Una sfida proibitiva per i gialloblù, che inseguono a -4 la zona playoff, da affrontare senza Brasesco squalificato e Dudu Costa infortunato, mentre tornano El Madi e Lefons, ma Aieta è in dubbio. "Affrontiamo la grande sorpresa del campionato – spiega coach Checa – ma i ragazzi possono fare l’impresa". Classifica: Genzano 56, Todis 52, Cesena 39, Mantova 35, Lazio 34, Roma 31, Viterbo 30, Cus Molise 29, Modena Cavezzo e Hornets 27, Italpol 24, Eur 15, Massa 9, Prato 4.

In Serie C1 (quart’ultima giornata) un Sassuolo reduce da 2 ko non può sbagliare lo scontro diretto delle 15 sul campo del Faenza, con cui divide la terza piazza, mentre il Montale alle 15 riceve la capolista Bagnolo. Si gioca in D con la 4^ di ritorno che vede le tre modenesi in casa alle 15: la capolista Pro Patria cerca il 13 su 13 ospitando la Legione Parmense, l’Emilia Futsal terza a Monteveglio col Carpaneto e la Virtus Cibeno quinta difende i playoff con i Celtic Bhoys.

d.s.