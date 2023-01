MC comincia male, sconfitta in Toscana

Un Modena-Cavezzo opaco stecca la prima del 2023, sconfitto 3-2 sul campo del Massa penultimo della classe, che si conferma bestia nera, almeno in Toscana, per la truppa di Checa. La seconda di ritorno dio A2 è amara per i gialloblù, al terzo ko di fila e di nuovo fuori dalla zona playoff dopo il pari del Mantova con il Cesena. L’avvio aveva fatto pensare a tutto un altro sabato per Amarante e compagni, vicini al gol col legno colpito da Lefons, poi un’uscita incerta di Vezzani spiana la strada alla rete di Marangon. Il Modena Cavezzo prende in mano la gara e schiaccia i toscani rischiando di subire qualche contropiede, ma da una palla rubata Lefons firma l’1-1. Prima del riposo Korsunov potrebbe completare il ribaltone, ma è invece il Massa in ripartenza a tornare in vantaggio con Gargantini. Nella ripresa la squadra di Checa tiene il pallino ma non è mai davvero pericolosa, El Madi a tu per tu col portiere fallisce il 2-2 e ancora in ripartenza Jodas Vives punisce i gialloblù col 3-1. Nel finale Checa si gioca il portiere di movimento e arrivano tante occasioni. Aieta (foto) accorcia, l’assedio finale, con Brasesco che si divora la palla gol migliore, non porta al pareggio.

Le altre: Lazio-Cus Molise 8-2, Italpol-Ap 6-4, Viterbo-Genzano 1-2, Mantova-Cesena 7-7, Todis-Eur 8-3, Roma-Prato 4-3, rip. Sp. Hornets.

Classifica. Todis 43, Genzano 42, Cesena 33, Viterbo 28, Hornets e Mantova 26, Modena Cavezzo 25, Lazio 23, Roma 20, Cus Molise 20, Italpol 19, Ap ed Eur 11, Massa 9, Prato 4.

d.s.