Mc-Cormar per l’A2 Elite

Saranno i calabresi del Cormar Reggio Calabria (decimi nel girone ’C’ della Serie A2 al termine delle regular season) gli avversari del Modena Cavezzo nel secondo e decisivo turno dei playout per entrare nella nuova Serie A2 Elite. La sfida di andata si gioca sabato 13 alle 16 al PalaCavezzo, col ritorno in programma sabato 20 al Pala Attinà di Lazzaro nel capoluogo calabrese: in caso di parità di differenza reti ci saranno supplementari e rigori. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo una sconfitta sul filo: i gialloblù di Checa hanno perso nei 5 secondi finali del supplementare a Giovinazzo, la Cormar dopo il ko 4-3 in casa col Leonardo Cagliari nel ritorno in Sardegna era andata avanti 2-0 a fine primo tempo e poi anche 3-2, subendo poi il definitivo 3-3 che ha premiato gli isolani.