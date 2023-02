Mc domina, ma è ’solo’ un 3-3

È un 3-3 dai due volti quello che il Modena Cavezzo ha portato a casa domenica sera contro il Saviatesta Mantova nel posticipo sotto i riflettori di Sky Sport della 6a di ritorno di A2. Da un lato i gialloblù possono essere soddisfatti per aver rimontato dallo 0-3, ma dall’altro il pari va stretto alla truppa di Checa che ha dominato la gara, fermata solo dalla serata ’monstre’ del portiere virgiliano Fior, autore nel finale di alcuni miracoli. In un PalaCavezzo sold out l’avvio è shock per i gialloblù, che perdono subito Dudu Costa per infortunio e regalano 3 reti con un rimpallo, una scalata errata su punizione e un contropiede. Pur gravati di 5 falli dopo 10’ i ragazzi di Checa spingono come forsennati e accorciano prima con Lefons e poi con Aieta, trovando anche nella ripresa il meritato 3-3 sempre con Aieta. Nel finale, nuovamente con 5 falli sul groppone, è assedio alla porta mantovana ma le clamorose occasioni capitate a Brasesco, Barbieri ed El Madi in area piccola non portano al 4-3 e col pari i playoff restano distanti 3 punti.

In foto: Lefons

d.s.