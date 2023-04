Mc facile con Prato È nei playoff A2 Elite

Dopo un girone (8-4 agli Hornets il 14 dicembre) il Modena Cavezzo ritrova la vittoria casalinga piegando 3-0 il fanalino Prato nella terz’ultima di A2. Una gara mai in discussione quella del PalaCavezzo, coi gialloblù che senza Dudu Costa e Barbieri hanno aperto le danze dopo 20 secondi grazie a Brasesco. La reazione toscana si è scontrata sulle mani di Vezzani e prima del riposo una palla rubata da Lefons su corner ospite ha dato il via alla ripartenza con l’assist per il 2-0 di Aieta. Nella ripresa la squadra di Checa è andata in controllo e nel finale Amarante (recuperato in extremis) ha chiuso i conti. Giornata impreziosita anche dai debutti in A2 di altri due Under 19, i laterali Aligante (2005) e Matarese (2004), mentre mancava Vlasi impegnato in Rappresentativa. Il successo tiene virtualmente Modena Cavezzo in corsa per il 7° posto (-4) che vale i playoff per la A e dà la certezza di un posto nei playoff per l’accesso alla nuova A2 Elite, anche se nelle ultime 2 giornate a Roma con gli Hornets e la capolista Genzano sarà durissima migliorare i 31 punti attuali.

Classifica: Genzano 65, Todis 62, Cesena 45, Mantova 42, Viterbo 39, Lazio 37, Cus Molise 35, Roma 34, Modena Cavezzo e Hornets 31, Italpol 24, Eur 20, Massa 9, Prato 4.

d. s.