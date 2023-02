Mc fermata dal Cus Molise Pro Patria fa dodici su dodici

Non basta una grande gara al Modena Cavezzo, che pareggia 2-2 col Cus Molise e resta a -4 dall zona playoff di A2. Gialloblù avanti dopo 30 secondi col tiro da fuori di Aieta leggermente deviato, poi il palo dice di no a Barbieri. Nella ripresa arriva subito il pari Lucas, espulso però qualche minuto più tardi e in superiorità Barbieri (servizio doc di Aieta) riporta avanti la squadra di Checa che sfiora il tris con Storchi. Ma il secondo giallo a Brasesco porta al nuovo pari ospite con Barichello. Nel finale inutile assedio con Debetio che salva sulla linea su Barbieri. In Serie C1 il Sassuolo si arrende 6-4 in casa al Baraccaluga (avanti 2-0 e 3-2 viene superato nel finale, in rete Candeloro, Zarrella e 2 volte Teranova) e non approfitta degli scivoloni di Bagnolo e Forlì, il Montale cede 3-2 a Rimini. In C2 torna a sorridere il Cus MoRe col 2-1 al Ponte Rodoni firmato da Pecorari e Di Modugno, pesante ko a Guastalla per il Nonantola travolto 7-0. In Serie D la capolista Pro Patria fa 12 su 12 a Reggio col Celtic vincendo 4-1 (era sotto 1-0) col tris di Cellurale e la rete di Guerra, continua a volare l’Emilia Futsal terza dopo il 6-4 a Cortemaggiore (doppio Hdioued, poi Ingino, Cristoni e Casarini), crolla la Virtus Cibeno che perde 7-2 a Carpaneto (Grazioli e Longobardi) dopo essere stata avtni 2-0. d.s.