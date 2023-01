Mc Futsal, addio alla Coppa. Pro Patria avanti a valanga

Finisce subito la Coppa Italia di A2 per il Modena Cavezzo, travolto ieri per 7-1 a Roma dalla corazzata Todis Lido di Ostia. Con una squadra dimezzata dalle assenze (Aieta e Dudu Costa le ultime) i ragazzi di Checa hanno retto l’impatto appena 8’ quando una sfortunata autorete di Amarante ha aperto le danze. In pochi minuti la Todis, seconda in campionato, ha raddoppiato con Gedson, scappando via sul 5-0 prima del riposo grazie ai sigilli di Gattarelli da schema da corner, Barra e Jefferson con due conclusioni da fuori. Nella ripresa le due squadre hanno gestito le forze, ancora Jefferson da lontano ha firmato il 6-0, poi da due passi Lara ha trovato anche la rete numero 7, accorciata nel finale da El Madi con un tocco da sotto su palla rubata. Per i gialloblù una gara dal sapore dell’allenamento, con tanti minuti per i più giovani come i 2005 Cuomo e Vigliotti (fra i pali per quasi tutta la ripresa) e il 2006 Vlasi, in vista della gara di sabato quando al PalaCavezzo arriverà la stessa Todis per la 5^ di ritorno di campionato.

Serie D. E’ ufficialmente fuga per la Pro Patria San Felice, che con un roboante 8-0 vince il big match contro lo Shqiponja e chiude con 9 vittorie su 9 il girone di andata, spedendo il Sant’Ilario secondo a -8 e lo stesso Shqiponja terzo a -9. Nel replay della gara della 6^ giornata, rigiocata dopo la sospensione del direttore di gara sul 2-2 a metà ripresa giudicata ingiustificata dal Giudice sportivo, i ragazzi di coach Greco la sbloccano subito con Cellurale, poi si arriva al 4-0 del fischio di metà gara con i sigilli di Degli Esposti, Asmaoui e Marco Spinelli, che a inizio ripresa con il gol più bello della serata in scavetto firma la doppietta personale (sono le sue prime due reti in giallorosso). Ci pensano poi Gaglio, Spatari e Golinelli a chiudere al meglio la miglior prestazione della capolista, che sabato tornerà in campo per la gara di Coppa con la Virtus Cibeno, in un girone già vinto dall’Emilia Futsal, ma che potrebbe far ripescare una delle altre due modenesi per la differenza reti. Questa la classifica di Serie D a fine andata (si riparte l’11 febbraio): Pro Patria 27, Sant’Ilario 19, Shqiponja 18, Emilia Futsal 16, Virtus Cibeno 15, Carpaneto 12, Corte e Celitc 9, Gabbrico e Legione Parmense 4.

Davide Setti