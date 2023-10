Mc Futsal, il cammino in Coppa si ferma al secondo turno

Si è chiuso al 2° turno il cammino del Modena Cavezzo nella Coppa della Divisione, la manifestazione che metteva in campo tutte le squadre di A, A2 Elite, A2 e B che quest’anno era riservata solo ai giocatori Under 23. I gialloblù sono stati sconfitti per 3-0 mercoledì sera a Forlì dal Cesena, in una gara in cui la società, per non sprecare forze in vista del campionato, ha deciso di mandare in campo tutta l’Under 19. E i baby gialloblù non hanno sfigurato di fronte ai romagnoli, puniti da due reti ravvicinate al 7’ (la prima del portiere cesenate dalla propria metacampo) e poi al 14’ della ripresa. Coach Sapinho ha schierato Corradetti, Dakir, Santoro, Zanatta, Cuomo, Stabile, Degiacomi, Aligante, Cosenza, Matarese, Sorrentino.

COPPA VELEZ. Definite le date del 2° turno in gara secca (rigori in caso di parità): martedì 3110 Virtus Cibeno-Nonantola (21,45) e Pro Patria-Aposa (20,30 a Ravarino), mercoledì 111 Bondanello-Montale (14,30) ed Emilia Futsal-Sassuolo (20,30).

COPPA C2. Definito il calendario del 1° turno a gironi. Nel girone "A" il 2511 Bondanello-Guastalla e Shqiponja-Pro Patria (15), il 212 Shqiponja-Guastalla e Pro Patria-Bondanello (15) e il 131 Guastalla-Pro Patria (15) e Bondanello-Shqiponja; nel girone "B" il 2511 L’Eclisse-Nonantola (15) e Fossolo-Emilia (15), il 212 Fossolo-Nonantola (15) ed Emilia-L’Eclisse (16) e il 131 Nonantola-Emilia (15) e L’Eclisse-Fossolo.

d.s.