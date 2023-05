MC ha scelto mister Sapinho

Con la Serie A2 Elite in tasca, il Modena Cavezzo ha cominciato la programmazione per la prossima stagione. Dopo 4 anni si è chiusa l’era di Nunzio Checa e al suo posto è in arrivo in gialloblù il tecnico brasiliano Irineu Zanatta, per tutti ’Sapinho’, in Italia dal 2006 da giocatore prima al Marcianise, quindi al Pesaro fino al 2012, prima in B vincendo il campionato e poi in A2. Nel 2012 si trasferisce all’Odissea 2000 di Rossano Calabro dove ottiene una promozione ai playoff e nel 2014 inizia la carriera da allenatore-giocatore vincendo la Coppa Italia di B, i playoff di B. Nel 2019 ha ricoperto lo stesso ruolo da player-manager con il Futsal Askl poi il Damiani & Gatti Ascoli.