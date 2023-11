Mc, Lefons e Solosi mandati via

Norbert Marc Solosi e Antonio Lefons non fanno più parte della rosa del Modena Cavezzo. Il portiere arrivato qualche mese fa da svincolato e il play classe 2003 ex Pistoia, in gialloblù dal 2021, sono stati messi fuori rosa dopo alcuni post pubblicati sui propri canali social nei giorni seguenti la sconfitta 10-0 a Pordenone. E’ stato il ds Giuseppe Fazio a ufficializzare la decisione. "Quando le cose vanno male – ha spiegato - le colpe sono di tutti e si sta zitti, per questo non possiamo accettare dei post come quelli di Solosi e Lefons. Ci vuole rispetto, forse è vero che noi non siamo dei professionisti come hanno scritto loro, ma quando si parla di professionismo bisogna comportarsi come tali e non mettere i propri video sui social con un gol o una parata oppure bisogna andare a letto presto la sera…".

Fazio entra nel merito dei due giocatori. "Solosi è arrivato qui da portiere italiano libero – spiega – e visto che dopo la riforma chi ha gli italiani se li tiene stretti forse deve farsi un esame di coscienza sul perché lui era libero e sul perché a Milano giocava il suo secondo. Noi gli abbiamo dato una chance ma in campo le sue prestazioni non hanno corroborato questa scelta. Su Lefons mi piange il cuore, perché abbiamo fatto un investimento di due anni e mezzo sul ragazzo e io l’ho sempre difeso. Bisogna portare rispetto alla propria società e io francamente mi sono stufato. Perché in giro ci sono dei giocatori che avanzano stipendi da 4-5 mesi o gente che dorme in Serie A in una stanza coi letti a castello in 4. Ma nessuno di questi si è mai permesso di fare post del genere. E noi ci meritiamo questo? Abbiamo sempre mantenuto gli impegni presi e io giro a testa alta perché dal Modena Cavezzo nessuno avanza un euro. In tanti anni non abbiamo mai mandato volutamente via nessuno, ma mi sono rotto di questa gente che prima di parlare deve riflettere". La società dunque è pronta a tornare sul mercato e Fazio parla anche del momento difficile con 4 ko di fila. "Abbiamo piena fiducia in questa squadra e nello staff tecnico guidato da coach Sapinho – conclude - e dobbiamo ripartire dalla voglia messa in campo con il Cdm. Sabato a Schio lo scontro diretto con l’Altovicentino sarà un crocevia importante".

Davide Setti