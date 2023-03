Mc nella capitale, Minopoli dopo Checa

Torna in campo in A2 il Modena Cavezzo, costretto a 15 giorni di stop forzati (sosta per le final four di Coppa e turno di riposo) e atteso oggi (ore 15) dalla trasferta di Roma sul campo dell’Eur terz’ultimo della classe, ma già salvo e fuori da ogni gioco. Al ’Pala to Live’ serve solo un successo per provare a riaccendere la fiammella dei playoff, ora distanti ben 8 punti a 4 gare dalla fine: coach Checa deve fare a meno di Dudu Costa e sull’annunciato addio a fine stagione spiega che "si è chiuso un ciclo di 4 anni, ma il discorso lo faremo più avanti, ora pensiamo solo a chiudere bene". Per il suo sostituto possibile anche una soluzione interna con la squadra che sarebbe affidata a Marco Minopoli, ex vice e tecnico dell’Under 19 gialloblù. In Serie C1 ultima di regular season (ore 15): il Sassuolo già certo del 4° posto e dei playoff (sfiderà una fra Forlì e Faenza in semifinale) riceve a San Michele il Villafontana quinto, che invece deve difendere il +2 su Parma, Baraccaluga e X Martiri, riposa il Montale già salvo. In Serie D le altre due modenesi cercano punti nella quart’ultima giornata (ore 15) per mantenere i playoff: per l’Emilia Futsal terza a Monteveglio c’è il big match col Sant’Ilario quarto a -2, la Virtus Cibeno quinta riceve alla Fassi il Corte.