MC nella tana della Roma per invertire la rotta

Si apre oggi alle 18 con la prima di due trasferte di fila nel Lazio una settimana molto impegnative per il Modena Cavezzo, in campo per la 4^ di ritorno di A2. I gialloblù di Checa – reduci da 3 ko di fila – sono di scena al ’Pala to Live’ della capitale contro la Roma, che li insegue a -2 appena fuori dalla zona playoff, in attesa poi di giocare mercoledì 25 a Ostia in Coppa sul campo della Todis, che poi sabato 28 arriverà a Cavezzo per il campionato. "La settimana di riposo – spiega coach Checa – ci ha fatto bene anche per assorbire il ko di Massa, siamo in ripresa e andremo per i tre punti che ci servono come il pane". Recuperati Barbieri (foto) e Dudu Costa, mentre non sono previsti interventi sul mercato dopo gli addii di Korsunov, Fabbri, Castagna e Doffour. Clas. Genzano (-1) 47, Todis (-3) 43, Cesena 33, Viterbo 31, Hornets e Mantova 26, Lazio e Modena Cavezzo 25, Roma 23, Italpol e Cus Molise 20, Ap 13, Eur 12, Massa 9, Prato 4.

Serie C1. Nella 2^ di ritorno c’è il big match di San Michele fra il Sassuolo terzo e il Forlì secondo a +4, ma i neroverdi hanno una gara in meno, sfida cruciale per l’inseguimento alla capolista Bagnolo. Sempre alle 15 il Montale penultimo dopo 8 ko di fila riceve il Baraccaluga.

Serie C2. Si riparte dopo la lunga sosta con la 1^ di ritorno: il Cus MoRe terzo gioca a Bologna con la Mader seconda a +2, mentre il Nonantola ultimo riceve il Ponte Rodoni.

Serie D. Secondo turno di Coppa con l’Emilia Futsal Academy che alle 15 cerca alla Vallauri di Carpi un successo per chiudere i conti qualificazione contro la Virtus Cibeno. Clas. Emilia 3, Pro Patria e Virtus Cibeno 0.