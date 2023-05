MC promosso in Serie A2 Elite dopo la vittoria a Reggio Calabria

Se lo sarebbe meritato già a Giovinazzo due settimane fa, beffato a 5 secondi dal gong nell’overtime. Ma il Modena Cavezzo può fare finalmente festa: i ragazzi di Nunzio Checa hanno sbancato ieri 4-3 il Pala Attinà di Reggio Calabria battendo la Cormar anche nel ritorno del secondo turno play in e si sono conquistati l’accesso alla nuova Serie A2 Elite, la seconda categoria del futsal italiano (come l’A2 quest’anno in cui militavano i gialloblù).

Dopo il 3-1 dell’andata i gialloblù hanno sofferto solo in avvio, sorpresi dalla sfortunata autorete del guardiano Vezzani sul fallo laterale battuto in modo diretto da Dentini. Poi è iniziato lo show di Dudu Costa che a 36 anni è salito in cattedra. Il brasiliano ha immediatamente pareggiato con una "puntata" letale su splendida sponda di El Madi, poi prima del riposo il Modena Cavezzo ha messo la freccia col 2-1 nato da un cross di Aieta per Barbieri, su cui Labate in scivolata ha beffato il proprio portiere. La reazione calabrese nella ripresa è stata subito azzerata dal 3-1 di Dudu Costa dopo la palla rubata da El Madi e l’assist di Brasesco e sul 4-1 a porta vuota di Barbieri imbeccato dal lancio di mano di Vezzani. A 7’ dalla fine la gara era già chiusa (alla Cormar servivano 5 reti per i supplementari…) e così i due gol di Adornato per il 4-3 finale sono serviti solo per le statistiche. Per Modena Cavezzo è l’epilogo perfetto di una stagione in cui nonostante i tanti contrattempi la società del presidente Diana ha centrato l’obietto di restare sul secondo gradino del futsal nazionale. E ora, dopo l’addio da Checa, il primo o tassello sarà quello del nuovo mister.

Davide Setti