Mc riceve Cormar, obiettivo A2 Elite

Il Modena Cavezzo ci riprova e oggi, dopo la beffa subita nei secondi finali dei supplementari a Giovinazzo, riceve alle 16 (ingresso gratuito) il Cormar Reggio Calabria per l’andata del secondo turno dei play in per accedere alla nuova Serie A2 Elite. Serve un successo per poter affrontare sabato prossimo il viaggio in Calabria con una buona dote nella gara di ritorno. "C’era grande delusione dopo Giovinazzo – spiega coach Nunzio Checa – ma so che i ragazzi hanno gli attributi, me l’hanno dimostrato con la grande prova in un palazzetto caldissimo. L’obiettivo è ancora lì". Nei gialloblù fuori il solito Dudu Costa oltre a Lefons squalificato, nei calabresi occhio a Pagnussat (ex Mantova), autore fin qui di 17 reti.

Serie D. L’Emilia Futsal torna in campo alle 15 a Castelnovo Sotto per la finale playoff contro lo Shqiponja: in caso di parità anche dei due supplementari da 5’ passano i reggiani. Chi vince affronta sabato 20 la vincente di Bagnacavallo-Fossolo, in palio la C2.

d.s.