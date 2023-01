Mc ritrova il Todis Montale, sfida chiave

Sarà ancora un Modena Cavezzo in emergenza quello che alle 16 riceve la Todis Lido di Ostia seconda nella 5^ di ritorno di A2. Mercoledì i laziali hanno fatto fuori dalla Coppa i gialloblù, reduci da 4 ko di fila in campionato che li hanno fatti uscire dalla zona playoff. Per coach Checa l’emergenza è sempre alta con Dudu Costa e Aieta ancora fuori e una rosa molto corta. SERIE C1. Si gioca la 3^ di ritorno col Sassuolo terzo che alle 15 riceve a San Michele il Rimini per provare ad avvicinare la capolista Bagnolo (reggiani a +7) che oggi riposa. Il Montale, dopo 9 ko di fila, alle 17 si gioca la gara che vale una stagione a Santa Sofia, sulle colline romagnole: gli "orange" non vincono dal 10-5 della gara di andata del 1° ottobre e sono penultimi a +3 proprio su rivali (fermi a zero), con cui si contendono l’unico posto retrocessione.

Serie C2. Nella 2^ di ritorno si gioca alle 14,30 il derby fra Cus MoRe e Nonantola in via Campi: i "cussini" sono terzi a -5 dalla vetta, nonantolani ultimi. SERIE D. Ultima giornata di Coppa con alle 15 Pro Patria San Felice-Virtus Cibeno: in un girone già vinto dall’Emilia Futsal (che ha battuto entrambe) solo chi vince oggi conserva qualche piccola chance di ripescaggio come miglior seconda.

d.s.