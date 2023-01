MC sconfitto anche a Roma, Sassuolo ok nel big match

Roma amara per il Modena Cavezzo, che al "Pala To Live" della capitale conosce la quarta sconfitta di fila in A2. I gialloblù sono stati sconfitti 3-1 dalla Roma, coi giallorossi che hanno messo anche la freccia in classifica.

Una gara che si è messa in salita a metà primo tempo, con due reti in pochi distanti, la prima firmata dal 2003 Cantarelli da posizione angolata e la seconda poco dopo con la palla persa in uscita e l’assist per Bobadilla che ha trovato lo spazio per il 2-0.

Nella ripresa la squadra di Checa (nella foto) ha spinto e ha accorciato le distanze col missile di Barbieri, ma da corner ancora Bobadilla da posizione angolata ha sorpreso sul primo palo il numero uno Rondini per il 3-1.

Nel finale l’inutile assalto anche con il portiere di movimento non ha dato frutti e Modena Cavezzo ha incassato il quarto ko di fila. Ora i gialloblù mercoledì 25 saranno di nuovo di scena nel Lazio, in casa del Todis Lido di Ostia per gli ottavi di Coppa di A2.

SERIE C1. Fa festa il Sassuolo, che batte 4-1 nel big match il Forlì e sale a -1 dal 2° posto dei romagnoli, che hanno però una gara in più, grazie alle reti di Quaye, Terranova, Naimo e Antonietti. Al Montale invece non basta la doppietta di Cellurale per evitare il 9° ko di fila: 3-2 in casa col Baraccaluga.

SERIE C2. Sabato amaro per le modenesi: il Cus MoRe perde il big match di Bologna con la Mader (1-0) e scivola a -5 dalla vetta, il Nonantola resta ultimo da solo dopo l’1-2 casalingo con il Ponte Rodoni.

SERIE D. L’Emilia Futsal Academy accede al 2° turno di Coppa vincendo 3-2 anche a Carpi con la Virtus Cibeno. Clas. Emilia 6, Pro Patria e Virtus Cibeno 0.

d. s.