Mc senza scampo a Cesena Pro Patria vince ancora: 13 su 13

Sono ormai ridotte al lumicino le chance del Modena Cavezzo di acciuffare i playoff di A2. Ieri a Cesena è arrivata l’undicesima sconfitta stagionale per i gialloblù, ancora una volta rimaneggiati, che si sono arresi 6-3 di fronte ai romagnoli terza forza del campionato. Un avvio shock ha portato a una gara tutta in rincorsa, con il Cesena che al 10’ era già avanti sul 3-0.

Poi la truppa di Checa – priva di Dudu Costa e Brasesco – ha riacceso la luce, accorciando prima con la "puntata" di Aieta e poi poco prima del riposo grazie al tap in mischia su azione confusa da corner da parte di capitan Amarante. Nella ripresa il Cesena ha trovato subito la rete del nuovo +2 e poi a 5’ dalla fine anche il gol del 5-2, accorciato da Aieta prima del 6-3 finale. Il successo per 3-2 della Roma sul campo dell’Italpol ha portato così a 7 i punti di distanza dal 6° posto per la squadra di coach Checa, quando mancano 5 gare alla fine, ma i gialloblù hanno solo 4 gare da giocare perché settimana prossima riposano dopo il ritiro dal campionato dell’Ap Aversa.

Classifica: Genzano * 56, Todis * 52, Cesena 42, Lazio 37, Mantova 35, Roma 34, Viterbo 33, Cus Molise 29, Modena Cavezzo e Hornets 27, Italpol 24, Eur 18, Massa 9, Prato 4.

In Serie C1 prosegue la crisi del Sassuolo (terzo ko di fila), che decimato dalle assenze perde 2-1 lo scontro per il 3° posto di Faenza: non basta il vantaggio al 7’ di Quaye su assist di Bellucci, poi romagnoli la ribaltano. Il Montale già salvo si arrende con onore al Bagnolo 4-2 in casa e i reggiani festeggiano la B matematica. In Serie D va sul velluto la Pro Patria San Felice col 12-0 sulla Legione Parmense (13 vittorie su 13) con i gol di Cellurale (3), Golinelli (2), Guerra (2), Spatari, Spinelli, Asmaoui e Degli Esposti che vale il +13 sullo Shqiponja. Terza solitaria l’Emilia Futsal col 3-0 al Carpaneto grazie a Ingino (2), Hdioued, mentre la Virtus Cibeno avanti con Bigarelli si fa raggiungere nel finale dai Celtic (1-1) e resta quinta.

Davide Setti