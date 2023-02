Mc senza scampo Pro Patria a valanga

Il Modena Cavezzo regge un tempo, poi le tante assenze fanno la differenza e la sfida playoff se la prende 5-1 la Lazio. A Fiano Romano la rete di Lefons tiene l’1-1 nel primo tempo, poi nella ripresa l’uno-due biancazzurro fa la differenza e nel finale Checa mette il portiere di movimento a caccia del pari ma la Lazio segna altre due reti. I gialloblù scivolano così a -5 dai playoff. In Serie C1 il Sassuolo inciampa a Colorno, trafitto 4-2 dal Due G Parma nonostante i gol di Antonietti e Bellucci, e torna al 3° posto a -10 dal Bagnolo e -3 dal Forlì, che si impone per 5-1 a Montale, con gli orange che comunque restano a +9 sul Santa Sofia, ancora sconfitto. In Serie C2 il Cus More si arrende 4-2 in casa alla capolista Crevalcore, mentre il Nonantola cade 4-1 a Lizzano contro L’Eclisse (rete di Po).

In Serie D nell’anticipo del venerdì la Virtus Cibeno vede i fantasmi a Fabbrico (sotto 4-1 a 10’ dalla fine) ma poi si impone per 5-4 (poker di Grazioli e rete di Grazian). Rinviata al 1° aprile la gara dell’Emilia Futsal col Celtic, va a valanga la capolista Pro Patria (11 vittorie su 11 gare e +11 sulla seconda) che travolge anche il Corte per 10-1 grazie alle doppiette di Asmaoui, Gaglio e Degli Esposti e ai gol di Marco e Simone Spinelli, Spatari e Golinelli.

d.s.