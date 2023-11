Mc, sfida verità a Schio

Dopo una settimana "bollente" con la messa fuori rosa di Solosi e Lefons per i post contro la società, il Modena Cavezzo cerca punti salvezza dopo 4 sconfitte di fila che l’hanno risucchiata al quart’ultimo posto di Serie A2 Elite. I gialloblù oggi sono di scena alle 17 al PalaLanzi di Schio sul campo dell’Altovicentino penultimo, che insegue a -3 ma con una gara giocata in più. Per coach Sapinho unico dubbio su Vlasi, colpito da un virus influenzale. "La gara con il Cdm – spiega il tecnico – nonostante il ko ha detto che se siamo intensi ce la giochiamo con tutti. Quello di Schio è il primo vero scontro salvezza. Un risultato positivo sarebbe un vero toccasana dopo diversi alti e bassi avuti dall’inizio del campionato". Le altre gare: ieri sera Lecco-Pistoia e Cdm-Pordenone, oggi Pagnano-Elledì, Mestre-Altamarca, Petrarca-Fenice, rip. Leonardo. Clas. Petrarca 18, Cdm 14, Mestre, Leonardo ed Elledì 13, Pordenone e Altamarca 12, Fenice e Pagnano 7, Modena Cavezzo 6, Lecco 4, Altovicent. 3, Pistoia 0.

SERIE C1. Nella 10ª giornata il Sassuolo secondo a -2 dal Faenza, lanciato da 4 vittorie di fila e 6 nelle ultime 8 gare, gioca alle 15 a San Martino in Strada sul campo del Forlì quart’ultimo, mentre il Montale ultimo prova a interrompere la striscia di 4 ko in casa (ore 15) col Baraccaluga.

SERIE C2. Novità di mercato in casa Emilia Futsal: dal Montale arriva il centrale ’90 Massimo Roggiani, per anni bandiera orange. In campo oggi si chiude l’andata: la capolista Pro Patria San Felice cerca l’ottava vittoria di fila ospitando alle 15 a Ravarino il Bondanello. I giallorossi faranno il tifo per il Nonantola quinto, che sempre alle 15 gioca a Castelnovo Sotto sul campo dello Shqiponja secondo a -2 dalla vetta, mentre l’Emilia Futsal salita al 4° posto riceve alle 16 a San Cesario L’Eclisse.

SERIE D. Nell’8ª giornata riposa lo United Carpi, mentre la Virtus Cibeno riceve alle 15 alla Vallauri la capolista Phoenix.

d. s.