Mc si fa raggiungere, l’obiettivo A2 Elite slitta

Servirà un successo a Giovinazzo sabato prossimo al Modena Cavezzo (nella foto Aieta) per staccare il pass per l’A2 Elite. Nell’andata del primo turno dei play-in i gialloblù hanno pareggiato 3-3 in casa con i pugliesi una gara a lungo dominata per mole di gioco e occasioni, tanto che per vedere la prima parata di Vezzani c’erano voluti 40’. Eppure erano stati gli ospiti a passare per primi con Roselli su un errore difensivo, con la truppa di Checa che scossa dallo svantaggio aveva rischiato anche di subire il 2-0. Poi è arrivato l’1-1 firmato da Aieta con un tiro senza pretese pasticciato dal portiere pugliese, poi prima del riposo El Madi ha fatto tremare il palo e Brasesco non è riuscito a sfruttare un’occasione da due passi. Nella ripresa la partenza super dei gialloblù sembrava aver chiuso i conti: a coronare la supremazia erano stati il 2-1 di Brasesco e il tris con ’scavetto’ di Lefons su grande azione ancora di Brasesco. Il Modena Cavezzo ha avuto anche in contropiede la palla del poker, ma nel finale è venuta fuori l’esperienza del Giovinazzo, che ha prima accorciato con Rinaldi su una ripartenza da corner per i gialloblù, poi con un missile di Silon Junior su punizione ha trovato anche il 3-3 che rimanda tutto al ritorno. Chi perderà il doppio confronto (in caso di un altro pari ci saranno due supplementari e i rigori) avrà un’altra chance contro la perdente di Cormar Reggio Calabria-Leonardo Cagliari, coi sardi che ieri hanno vinto 4-3 l’andata fuori casa.

Serie D. Sfuma il secondo posto e anche il salto diretto in finale playoff per l’Emilia Futsal, che nell’ultima giornata di regular season ha perso 3-2 a Castelnovo Sotto contro lo Shqiponja (inutile la doppietta di Cristoni): i reggiani chiudono secondi a +6 e attenderanno in finale la vincente fra l’Emilia Futsal terza e il Sant’Ilario quarto.

d.s.