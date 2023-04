Mc si gioca l’A2 elite Cibeno, addio playoff

Una stagione in due gare, sperando che non diventino quattro. Il Modena Cavezzo affronta oggi in casa alle 16 la gara di andata dei play-in per conquistare l’accesso alla nuova Serie A2 Elite, il campionato che dalla stagione 2023-24 diventerà il secondo livello del futsal italiano, prendendo il posto dell’attuale A2 (che sarà il terzo livello) in cui i gialloblù di coach Nunzio Checa militano da 2 anni. Dopo il 10° posto in regular season oggi c’è il primo turno che porterà al PalaCavezzo i baresi del Defender Giovinazzo (ottavi nel girone ’C’ con 42 punti in 28 gare), col ritorno in programma in Puglia 6 maggio: in caso di parità di differenza reti (quelle fuori casa non valgono doppio) dopo le due gare ci saranno due supplementari da 5’ ed eventuali rigori. La squadra che vince avrà un posto in A2 Elite, chi perde ha una seconda chance nel turno successivo contro la perdente di Cormar Reggio Calabria-Leonardo Cagliari, che oggi alle 16 si sfidano in Calabria.

"Ci arriviamo abbastanza bene – spiega coach Checa - il riposo ci è servito per lavorare. Il Giovinazzo è molto esperto, spicca Silon Junior (23 reti per lui, ndr) su tutti ma anche gli italiani sono ottimi giocatori. E’ gente che ha esperienza in partite anche più importanti di questa. In casa dobbiamo sfruttare il fattore campo ma non bisogna avere frenesia e fretta. Dobbiamo capire che la qualificazione, se arriverà, arriverà in Puglia". Nei gialloblù stringe i denti Barbieri, possibile convocazione anche per Dudu Costa. La gara è in diretta sul profilo Twitch del club gialloblù.

Serie D. Nell’anticipo dell’ultima giornata successo 9-2 per la Pro Patria San Felice nel derby con la Virtus Cibeno, che così dice addio ai sogni di playoff: i carpigiani quinti sono a -10 dal 2° posto, ’forbice’ che fa saltare le semifinali playoff. Per i giallorossi (18 vittorie su 18) doppiette di Asmaoui e Gaglio e reti di Degli Esposti, Simone Spinelli, Guerra e Golinelli, poi accorciano Gramantieri e Rinaldi. Oggi alle 15 l’Emilia Futsal terzo gioca a Castelnovo Sotto il big match con lo Shqiponja secondo a +3: vincendo i gialloneri sarebbero secondi per lo scontro diretto, già vinto 6-2 all’andata.

d.s.