Mc spinta in vetta dal giudice

E’ arrivata ieri anche l’ufficialità del Giudice Sportivo, che ha dato il successo 6-0 a tavolino al Modena Cavezzo ribaltando la gara persa al debutto sul campo dell’Elledi Fossano (i piemontesi avevano uno squalificato). Così i gialloblù a punteggio pieno si presentano oggi alle 16 a Venezia sul campo della Fenice Veneziamestre per la 3^ giornata di A2 Elite. Un esame delicato contro una squadra ferma a zero ma attrezzata per le parti alte della classifica, come spiega il leader gialloblù Alessandro Aieta. "Difendono molto individualmente – spiega - e hanno giocatori di spessore come Persec e Di Fonzo. La mia stagione? Mi trovo molto bene con coach Sapinho e voglio migliorarmi: il sogno è quello di vestire la maglia azzurra, sogno una chiamata del CT Bellarte. L’obiettivo primario di squadra è salvarci prima possibile, poi prendere tutto ciò che di buono può arrivare". Rientri preziosi quelli di Vezzani in porta ed El Madi dalla squalifica, in dubbio Jezin, out ancora Vlasi. Clas. Modena Cavezzo, Altamarca e Leonardo 6, Pagnano 4, Lecco, Elledi, Petrarca e Mestre 3, Cdm 1, Pordenone, Fenice, Altovicentino e Pistoia 0.

Serie C1. Nella 6^ giornata sono in casa le due modenesi: il Sassuolo terzo della classe (4 gare utili di fila e -7 dal Faenza capolista) ospita alle 16 a Casalgrande il Crevalcore, mentre il Montale salito a quota 4 se la vede alle 15 col Villafontana terzo.

Serie C2. Sorpasso in vetta nel mirino per la Pro Patria San Felice che alle 15 riceve a Ravarino la capolista a +1 Shqiponja nel big match della 5^ giornata. A caccia di riscatto dopo i due ko Emilia e Nonantola, in campo alle 16: i gialloneri ospitano a San Cesario il Ludovico Ferrara, i nonantolani sono a Poggio Renatico col Molinella.

Serie D. Cercano in trasferta il primo successo le due carpigiane nella 4^ giornata: lo United Carpi alle 15 a Parma con la Legione Parmense, la Virtus Cibeno a Reggio coi Celtic alle 17.

