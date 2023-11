Mc, super rimonta con il Mestre

Il colpo di Schio non era stato un acuto isolato per il Modena Cavezzo che nella 9^ di Serie A2 Elite piazza una rimonta spettacolare (tris di Dudu Costa, doppietta di Jezin e rete di Aieta) e ferma sul pari (6-6) il Mestre che a 10’ dalla fine era avanti 6-3. Un punto d’oro in chiave salvezza (ora +3 sulla zona calda) per la truppa di Sapinho che ha sempre rincorso sullo 0-2 e sul 3-5 di fine primo tempo quando è stato espulso il tecnico brasiliano. Nella ripresa Mestre è scappato sul 6-3 ma i gialloblù ci hanno sempre creduto, pareggiando a 10 secondi dalla fine grazie a Jezin. Classifica: Petrarca 22, Pordenone 18, Elledì 17, Altamarca 16, Cdm, Mestre e Leonardo 14, Pagnano, Fenice e Modena Cavezzo 10, Lecco 7, Altovicentino 3, Pistoia 0.

In Serie C1 (ultima di andata) il Sassuolo chiude in vetta al fianco di Villafontana e Faenza, con tutte e tre le capolista a segno. I neroverdi infilano la 6^ vittoria di fila con un 4-1 al Parma a Palagano: nonostante il rosso al portiere Zanicchi dopo 30 secondi la squadra di Aguzzoli va sul 3-0 con i gol di Antonietti, Pureza e Galletta, poi nella ripresa dopo il gol ducale la chiude Terranova. Torna in corsa il Montale che dopo 6 ko consecutivi vince 4-3 lo spareggio di Rimini e aggancia i romagnoli all’ultimo posto dopo aver chiuso sotto 2-1 al riposo. Per gli orange doppiette di Cellurale e Pecorari. In Serie C2 si giocava la Coppa con la prima giornata dei gironi (passano le prime dei 5 gruppi e le 3 migliori seconde). Nel gruppo "A" parte bene a Castelnovo Sotto la Pro Patria San Felice che sbanca 5-1 il campo dello Shqiponja con Guerra che la apre con 2 reti, poi nella ripresa dopo l’1-3 ci pensano Garofalo (2) e Salerno e va in testa assieme al Guastalla, vincitore 3-1 fuori casa sul Bondanello. Nel girone "B" bene l’Emilia che vince 3-2 a Bologna su Fossolo (Cristoni, Hdioued e Cirrito) e va in vetta perché nell’altra sfida finisce 3-3 a Lizzano fra L’Eclisse e il Nonantola.

d.s.