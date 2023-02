Il Modena Cavezzo riparte di slancio dopo 5 ko di fila conquistando un successo per 4-2 a Roma sul campo dell’Italpol nella 6^ di ritorno di A2, che permette alla truppa di Checa di tornare a -3 dai playoff. È Barbieri a sbloccare il match, poi il doppio decisivo sigillo arriva prima del riposo grazie ai gol di Dudu Costa e Aieta, entrambi al rientro dopo i problemi fisici (bene anche Rondini fra i pali al posto dello squalificato Vezzani). Nella ripresa una palla rubata permette a Brasesco di firmare anche il 4-0 che i romani riescono solo ad accorciare con 2 reti segnate col portiere di movimento. Da segnalare che l’Ap Aversa dopo aver annunciato il ritiro dal campionato (certificato dallo svincolo di tuti i giocatori uscito sul comunicato ufficiale) ieri ha scritto alla Divisione dicendo di aver cambiato idea, ma potrebbe essere troppo tardi.

Serie C1. Non si ferma più il Montale, che conquista la seconda vittoria di fila salendo a +9 sull’ultimo posto (unico che manda in C2): gli orange piegano 5-3 il Villafontana grazie a Biasi (2), Venturelli (2) e Capuano. Oggi alle 16 il big match col Sassuolo terzo che va in casa del Bagnolo capolista a +4, gara che vale doppio dopo il pari del Forlì secondo, che con 2 gare in più è a +2 sui neroverdi e -2 dalla vetta.

d.s.