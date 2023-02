Mc trafitto nell’Under 19, Sassuolo non va oltre il pari

Una vittoria e una sconfitta è il bilancio nell’ultimo turno del campionato Under 19 Nazionale di futsal per Modena Cavezzo e Sassuolo. Il passo falso è quello dei gialloblù, che sono stati battuti a sorpresa 3-2 nel posticipo del lunedì in casa ad Albareto dal Sant’Agata, nonostante le reti di Cuomo e Aligante. Si tratta del quarto ko stagionale per i giovani gialloblù, il secondo di fila dopo quello con l’Olimpia Regium capolista, una frenata che al momento non mette in pericolo il 4° posto, l’ultimo utile per accedere alla seconda fase, da difendere a +2 proprio sul Sant’Agata. Ha mosso la classifica invece il Sassuolo, che penultimo era opposto alla Dozzese ultima della classe: è finita 3-3 con i bolognesi di casa avanti al 15’, prima del ribaltone neroverde firmato da Candeloro e Vinazzani. Nella ripresa la Dozzese impatta sul 2-2, ancora Candeloro riporta avanti il Sassuolo che però fallisce troppe occasioni per chiudere i conti e così subisce il 3-3 beffardo a 2’ dalla fine.

Classifica: Olimpia Regium 38, Russi 33, Cesena 32, Modena Cavezzo 29, Sant’Agata 27, Bologna 20, Aposa 13, Real Casalgrandese 12, Balca Poggese 10, Sassuolo 9, Dozzese 6. Nel prossimo turno domenica 19 è in programma proprio il derby che si giocherà alle 15 a San Michele.