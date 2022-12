Mc trova la Todis agli ottavi di coppa

Non è stato troppo fortunato il sorteggio degli ottavi di Coppa Italia di A2 per il Modena Cavezzo.

I gialloblù troveranno sulla loro strada in gara secca mercoledì 25 gennaio la Todis Lido di Ostia, capolista proprio del girone ’B’ che vede la squadra di Checa al 6° posto al fianco del Mantova. I laziali hanno vinto 13 delle 15 gare giocate, con un solo pari (1-1 a Viterbo) e un solo ko sul campo del Genzano secondo a -1, a cui sono seguiti 6 successi.

Una rivale fra le più difficili che l’urna potesse opporre ad Amarante e compagni, che giocheranno in trasferta la sfida a 3 giorni di distanza dalla gara sul campo della Roma di sabato 21 e 3 giorni prima di ricevere la stessa Todis al PalaCavezzo in campionato sabato 28. La vincente troverà poi nei quarti (15 febbraio) la vincente di Olimpia Verona-Vitulano Drugstore Manfredonia. Nelle altre sfide degli ottavi ci sono Cosenza-Pordenone, Cesena-Viterbo, Genzano-Futura, Sala Consilina-Itria, Sampdoria-Giovinazzo e Leonardo Cagliari-Lecco. Per i gialloblù invece la prima del 2023 sarà sabato 7 sul campo del Massa.

d.s.