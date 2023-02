Mc, ultimo treno per agganciare i playoff di A2

L’ultimo treno per poter ancora dare la caccia ai playoff di A2 passa oggi alle 16 dal PalaCavezzo per il Modena Cavezzo, che riceve il Cus Molise. I gialloblù, reduci dal ko sul campo della Lazio, sono scivolati a -5 dal 6° posto e una rimonta passa dalla vittoria con sorpasso sui molisani (a +2), anche se coach Checa è ancora in emergenza: se infatti tornano dalla squalifica Brasesco e Barbieri, sono stati appiedati dal Giudice sia Lefons che El Madi mentre Dudu Costa ha già chiuso la stagione (strappo di 5 centimetri). In Serie C1 il Sassuolo terzo (-3 dal Forlì secondo) cerca riscatto dopo il ko di Colorno ospitando alle 15 a San Michele il Baraccaluga, stesso orario per la trasferta del Montale (penultimo ma col fanalino Santa Sofia a -9) sul campo del Rimini. In Serie C2 debutta mister Temperato (terzo coach stagionale) nel Nonantola che alle 14 cerca punti salvezza a Guastalla, alle 14,30 invece il Cus MoRe scivolato al 4° posto riceve in via Campi il Ponte Rodoni. In Serie D tutte fuori le 3 modenesi alle ore 15: la capolista Pro Patria cerca la 12esima vittoria di fila a Reggio coi Celtic Boys, l’Emilia Futsal quarta va sul campo del Corte (a Cortemaggiore) e la Virtus Cibeno quinta su quello del Carpaneto, che insegue a -4 i carpigiani.

d.s.