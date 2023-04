Medolla cambia: via Perrotta, squadra a Grossi

Saltano altre due panchine in questo incredibile finale di stagione per i dilettanti. In Seconda "F" il Medolla ha esonerato mister Luigi Perrotta dopo la sconfitta di domenica per 3-2 con la Mirandolese: i biancoverdi hanno chiuso al 4° posto la regular season e domenica 30 affronteranno nella semifinale playoff in trasferta la Villadoro (la vincente giocherà la finale il 7 maggio a Campogalliano), ma i 33 punti conquistati da Perrotta in 16 gare (10 vittorie, 3 pari e 3 ko) dal suo arrivo a novembre al posto di Francesco Luppi, che aveva portato la squadra dalla Terza alla Seconda la scorsa estate, non sono bastati per rimanere in sella. Al suo posto la società ha affidato la squadra a Paolo Grossi, allenatore degli Allievi 2007, che continuerà ad avere Nicola Verdi come vice. "Voglio dire grazie al Medolla, al presidente Giovanni Levati e a tutta la dirigenza per l’opportunità che mi ha dato per questi 5 mesi e mezzo – spiega Perrotta – ho lavorato in una piazza importante e ringrazio anche i giocatori. Ovviamente mi resta una profondissima amarezza per non aver potuto completare l’opera dei playoff conquistati dopo essere arrivato con la squadra al 7° posto. Non mi sento responsabile di nulla, alla base della decisione della società penso che ci sia stata una disquisizione di carattere tecnico, come potevamo essere tante altre. Un’incomprensione tecnica che purtroppo è sfociata in questa decisione".

Maranello. Nuova guida tecnica anche a Maranello, dove la società e mister Vincenzo Russo si sono detti addio. I biancazzurri a 2 gare dalla fine di Prima "D" sono al 3° posto, dopo aver guidato per tutta la prima parte del campionato, pagando una flessione con 3 ko di fila fra febbraio e marzo che hanno fatto perdere la vetta, ora in mano alla Sammartinese distante 5 punti, inseguita dalla United Carpi a -2. Il finale di stagione lo gestirà dunque ancora una volta il ds Daniele Giovanelli, che già l’anno scorso aveva concluso il campionato dopo le dimissioni di Pier Antonio Torroni guidando la squadra fuori dalla zona calda fino al 5° posto, che poi non portò ai playoff per il divario (-10) dal Monteombraro.

"Dopo il pari con la Virtus Cibeno avevamo deciso di fare una riunione martedì sera per analizzare il momento – spiega il presidente Giovanni Morandi – ma il mister prima di trovarci mi ha fatto sapere che avrebbe fatto un passo indietro. Noi però non l’abbiamo esonerato, ma abbiamo preso atto della sua decisione". Per Giovanelli il debutto sarà nello scontro diretto di domenica 30 con la Madonnina che insegue a -1, poi chiusura il 7 maggio a Colombaro.

Davide Setti