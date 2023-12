Medolla, serata di auguri e inno

Come ogni anno ha regalato grandi sorprese la cena sociale di Natale del Medolla, che si è tenuta nei giorni scorsi presso il ristorante "38 e dintorni" di via per Camposanto a Finale Emilia. L’anno scorso il presidente Giovanni Levati e il dg Lorenzo Bordini avevano portato direttamente da Zelig il comico Duilio Pizzocchi e il Mago Simon, protagonisti ai tempi d’oro del "Costipanzo show", quest’anno invece la grande sorpresa è stata l’inno ufficiale della società biancoverde "Medolla vola", composto dallo show man medollese Robby Bortoli assieme a Bordini e cantato per la prima volta davanti ai quasi 300 invitati fra settore giovanile, staff e giocatori della prima squadra oltre agli sponsor e ai volontari. A rappresentare il Comune c’era il sindaco Alberto Calciolari che ha ringraziato il Medolla per il grande lavoro che svolge per il paese. La serata, che è proseguita fin oltre a mezzanotte, si è chiusa con la classica lotteria sociale che ha messo in premio anche un viaggio.

d. s.