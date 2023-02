Medolla-Villadoro vale doppio

Con le prime 5 della classe racchiuse in 6 punti l’anticipo di oggi fra Medolla e Villadoro (ore 15) vale doppio nella corsa al primo posto e ai playoff di Seconda "F".

Rossoneri e biancoverdi sono infatti le due squadre più in forma del torneo, entrambe in salute, reduci da ben 5 vittorie di fila che le hanno fatte decollare: la Villadoro è volata per la prima volta in vetta domenica scorsa scavalcando la Vis San Prospero, il Medolla è quarto a -5 e con una rimonta prodigiosa è tornata in corsa anche per il primo posto. Un obiettivo che adesso sembra alla portata.

"Una vittoria potrebbe davvero riaccendere un sogno che sembrava impossibile un mese fa – spiega il presidente medollese Giovanni Levati – merito di squadra e staff che sono rimasti sul pezzo e anche dei quattro innesti del mercato di dicembre che ho voluto fortemente e che ci hanno dato qualità ed esperienza". Levati vuole anche ribadire l’impegno nel Medolla.

"Ho sentito circolare voci di una nostra fusione col San Felice – spiega – niente di più falso, smentisco categoricamente che sia possibile, sia per la grande rivalità fra i due paesi che per rispetto delle istituzioni di Medolla".

L’unica eventuale novità, prosegue il presidente del Medolla Levati, "può essere una collaborazione stretta sul settore giovanile, su cui puntiamo molto, ma il resto è solo fantasia di chi ha messo in giro queste voci false".

