Memorial ’Canè’ Via con 64 iscritti

Prende il via oggi (11 8) il 19° Memorial Giancarlo Canè, torneo di tennis di quarta categoria che si disputa sui campi in terra rossa del Circolo tennis comunale, in via colonnello Barattini 31, gestito dal Tennis club Sestola presieduto da Corrado Gessani. Ben 64 gli iscritti, 14 in più dello scorso anno.

Le finali, alle quali seguiranno le premiazioni e un momento conviviale, si svolgeranno domenica 20 agosto.

Primo premio, uno skipass stagionale donato dal Consorzio Cimone. Sarà presente l’ex azzurro paolo Canè, figlio del compianto Giancarlo che trascorreva le vacanze a Sestola e sposò una sestolese.

Riposa al cimitero di Sestola. Ù Il tennis è una disciplina sportiva che richiama nella Perla dell’Appennino appassionati e atleti di tutte le età.

w. b.