Memorial Forni, Richeldi primo Pelloni a Bovolone: settima piazza

Il quarto sigillo stagionale di Flavio Mattia Richeldi a S.Matteo della Decima (Bo) spicca tra i risultati del ciclismo modenese di ieri mentre a Bovolone (Vr) l’esordiente Marcello Pelloni (Cicl.Maranello) ha colto una pregevole 7^ piazza.

Nel Memorial Luigi Forni, il portacolori della Ciclistica Maranello, Flavio Mattia Richeldi ha colto l’unico successo per i colori modenesi tra i G3 mentre tra i G2 è salito sul secondo gradino del podio Thomas Bellentani (U.C.Sozzigalli) e tra le donne buon 3° posto di Kiara Bombarda (Cicl.Novese).

A Bovolone (Vr)nell’omonimo G.P. tra gli esordienti del 2° anno l’unico modenese che ha concluso nella top ten è stato Marcello Pelloni al termine di uno sprint convulso,mentre ha chiuso in gruppo il compagno di colori Nicolò Fiumara.A Pontenure (Pc) erano di scena gli allievi con il modenese Edoardo Tassi (Pontenure) giunto 7° davanti al serramazzonese Alessandro Ingrami (Cavriago). Buona prova del professionista Giovanni Aleotti nella Liegi-Bastogne-Liegi vinta dal campione del mondo il belga Remco,con il 23enne finalese ha concluso in buona condizione il ciclo della Ardenne in attesa di essere protagonista al Giro d’Italia che scatterà il 6 maggio.

Primo piazzamento nella top ten per Riccardo Pagliari (Team Paletti) a Pettenasco (Novara),mentre gli altri rider guidati da Armin Caselli cercheranno gloria oggi nel G.P.Liberazione a Roma.Nella prima edizione della Cesenatico-Carpegna " Sulle Strade di Pantani" si è messo in luce con una fuga nella parte inziale il pavullese Stefano Masoni,in evidenza dopo la brutta caduta di fine febbraio.

Andrea Giusti