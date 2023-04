Memorial Sassi, 148 partite e squadre internazionali

Tutto pronto per il 30mo ‘Memorial Claudio e Sergio Sassi’, uno dei tornei di calcio giovanile più ricchi di tradizione della provincia. Tre anni di stop causa Covid non hanno fermato la macchina organizzativa, che si è rimessa in moto promuovendo, per il fine settimana di Pasqua, una kermesse che muoverà non meno di 3mila persone sui campi di Modena, Reggio Emilia e Bologna.

Presentata ieri al Castello di Formigine alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Maranello e Formigine, degli assessori allo sport di Sassuolo e Fiorano, del direttore della manifestazione Mauro Orlandi e del delegato regionale della Figc Franco Fancelli, oltre che della moglie e della figlia del compianto Sergio Sassi al quale, insieme al padre Claudio, è intitolato un torneo la cui importanza è scritta nei numeri. Su oltre 20 campi da gioco – partita inaugurale al Ferrari di Maranello, sabato, finali allo Zanti di San Michele, a Sassuolo, lunedi – si disputano infatti 148 gare che vedranno impegnate 54 società e 84 squadre provenienti, oltre che dall’Italia, da Inghilterra, Svezia, Danimarca, Francia, Croazia, Grecia, Svizzera, Camerun: Sassuolo, Modena, Bologna, Atalanta, Parma tra le italiane ma anche, tra le estere, il club inglese del West Bromwich Albion cui si aggiungono, per citarne un paio, gli svizzeri del Chiasso e gli svedesi del Malmo.

Si comincia sabato alle 9,30 da Maranello (gara inaugurale preceduta dal giuramento e dalla sfilata delle squadre), si finisce a Pasquetta a San Michele e l’attesa, ovviamente, è tanta. È l’edizione, questa 30ma del ‘Sassi’, del ritorno alla normalità (cosa c’è di più ‘normale’ che giovani che rincorrono un pallone?) e della conferma del connubio tra sport e socialità cui la famiglia Sassi, sottendendo al torneo, ha sempre tenuto, tanto da finanziare, anche quest’anno, il ‘Premio Solidarietà’ che verrà destinato ad Asham di Modena, Tutto si Muove, Amici per la Vita, Anffas.

