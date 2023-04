Memorial Sassi, le finali a San Michele

È entrata nel vivo la 30esima edizione del ’Memorial Claudio e Sergio Sassi’, la grande kermesse di calcio giovanile internazionale che si gioca sui campi di 13 comuni delle province di Modena, Reggio e Bologna con 138 gare che vedranno al via 80 squadre e 1600 atleti in rappresentanza di 7 nazioni. Il primo titolo se l’è preso il Bologna nell’Under 15 femminile battendo nella finale 5-0 il Parma ’A’, mentre al 3° posto ha chiuso il Sassuolo con un largo 11-1 nella finalina col Modena. Domenica il giorno delle ultime gare dei gironi, mentre a Pasquetta si assegnano i titoli con le finali delle 5 categorie che si giocano tutte al campo ’Zanti’ di San Michele: per i Pulcini Under 11 appuntamento alle 9,30, per gli Esordienti Under 13 (dopo le finali sempre domani dalle 9,30 al ’Ferrari’ di Fiorano) la finale è alle 14,45, per i Giovanissimi Under 15 finale alle 11, per gli Allievi Under 17 alle 15,45 e per gli Juniores Under 19 alle 17,15.