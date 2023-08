Memorial Seghedoni, finale Sassuolo-Parma

Saranno Sassuolo e Parma a giocarsi domani sera la finale dell’8° Memorial ’Francesco Chicco Seghedoni’, torneo giovanile per squadre Under 17 organizzato presso lo stadio ’Sandro Pertini’ di Fanano per ricordare il giornalista e dirigente Lapam modenese prematuramente scomparso nel 2015 a soli 44 anni.

Alle 20,45 i neroverdi di Maurizio Neri scenderanno in campo e sfideranno i ducali, gara preceduta alle 18,30 dalla finale 3°-4° posto fra il Modena di Michele Troiano e l’Inter.

Intanto, dando uno sguardo, ai risultati di questi giorni, non hanno deluso le attese le due semifinali giocate lunedì. Nella prima i detentori del Parma, vincitori 12 mesi fa in finale sulla Spal, hanno battuto 1-0 l’Inter (rete al 28’ di Plicco). Nella seconda gara è invece andato in scena il derby fra il Sassuolo di Neri e il Modena di Troiano (ex di turno avendo giocato in neroverde dal 2010 al 2013 collezionando 59 gettoni e segnando 7 reti) che ha visto i neroverdi imporsi per 3-0 grazie alle reti al 5’ di Chiricallo, al 5’ della ripresa di Mussini e 15’ dalla fine di Goulart.

SASSUOLO

3

MODENA

0

MODENA: Celenza, Riccardi, Gualtieri, Domizzi, Buonaiuto, Padulo, Pistillo, Brugnoli, Colpo, Sarris, Gandolfi. Entrati: Berziga, Gnani, Diletto, Molinari. A disp. Petillo, Moio, Panfilo, Vessella, Polenghi. All. Troiano

SASSUOLO: Mantini, Campani, Bolondi, Tomsa, Sibilano, Vezzosi, Ardizzone, Mussini, Chiricallo, Amendola, Appiah. Entrati: Reggiani, Brown Samper, Papaserio, Goulart, Pracek, Gentile, Pirruccio. A disp. Nyarko, Bassanello. All. Neri

Arbitro: Manzitti di Modena

Reti: 5’ Chiricallo, 5’st Mussini, 30’st Goulart