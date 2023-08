Memorial Seghedoni, neroverdi beffati

Niente acuto, per l’under 17 del Sassuolo, che al Memorial Francesco "Chicco" Seghedoni di Fanano, cui partecipava per la prima volta, si ferma sul più bello, dando strada in finale al Parma.

C’erano arrivati di slancio battendo 3-0 il Modena in semifinale, i neroverdi, all’appuntamento più importante, ma è stata loro fatale la rimonta dei ducali, che hanno vinto in rimonta chiudendo 2-1 dopo aver risalito lo svantaggio di una rete che, al pronti via, sembrava invece aver messo le cose in discesa per il Sassuolo di Maurizio Neri.

Che si possono tuttavia consolare portando a casa, oltre che alla piazza d’onore, il trofeo che ha premiato il capitano del Sassuolo Andrea Mussini come miglior giocatore della manifestazione. Premio intitolato, peraltro, alla memoria di Giancarlo Cappellini, cronista della ‘Gazzetta di Modena’ e prezioso collega, venuto a mancare troppo presto.

s. f.