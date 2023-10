Meno passaggi, più scatti: è il nuovo Sassuolo

Una squadra in cambiamento, nella quale la mutazione tattica, a nemmeno due mesi dall’inizio del campionato, è già piuttosto evidente: questo è il Sassuolo del Dionisi ter, una terza stagione che, stando ai numeri delle statistiche della Lega di Serie A, mostra una sorta rivoluzione. Non uno stravolgimento dei principi di base, ma piuttosto una funzionalità nuova dovuta all’adattamento di un organico che, giocoforza, ha peculiarità e individualità diverse rispetto a quelli delle stagioni 2021-22 e 2022-23. I dati messi a disposizione dal sito della Lega raccontano in cifre quella che era una sensazione evidente: una squadra molto verticale, votata all’agevolazione dell’iniziativa individuale e particolarmente sfiancante nello scatto; una squadra tendenzialmente meno associativa e che ha abbandonato la scelta del possesso per il possesso, evidentemente in certe situazioni poco utile ai calciatori in rosa. I numeri parlano: chi, magari non vedendo le partite, pensa a un Sassuolo ancora in stile De Zerbi, deve ricredersi guardando il dato del possesso palla, classifica nella quale i neroverdi sono quindicesimi con una media di 25’07’’, ben al di sotto dei numeri di Napoli, Inter e Milan, ma anche di Bologna e Monza. Solo Lecce, Udinese, Verona, Cagliari e Genoa tengono la palla tra i piedi meno del Sassuolo: ciò è la conseguenza della scelta di affidarsi a un gioco che premia appunto la verticalità, e infatti il dato sulla distanza media dello scatto conferma il cambio di paradigma, essendo il Sassuolo in questo senso al secondo posto in graduatoria, con una media di 9,505 km scattati nel corso di una partita su 109,321 km mediamente percorsi dai suoi giocatori. Un Sassuolo sempre più alla Lautienté, più che alla Maxime Lopez, dove le transizioni sono diventate la chiave tattica. In questo modo il Sassuolo finisce per arrivare al tiro più di tante altre squadre – è quarto per numero di tiri: 115, contro i 144 del Napoli primo e i 55 del Genoa, ultimo in questa speciale graduatoria – e, a causa della necessità avversaria di dover recuperare gli scatti dei neroverdi con le chiusure sulla velocità, anche per questo è secondo per numero di calci d’angolo e diciottesimo, invece, per il numero di volte nelle quali i suoi giocatori sono finiti in fuorigioco. Poi è vero che i numeri e l’analisi dei dati, anche di quelli più specifici, come gli xG, che qui non andiamo a toccare, non raccontano tutto, ma rappresentano senz’altro una base che consente di interpretare meglio alcuni aspetti visibili già a occhio nudo. A tutto ciò, inevitabilmente, sfugge la continuità di rendimento, un aspetto che nel Sassuolo attuale si sta dimostrando piuttosto dipendente dal contesto della singola partita, laddove entrano letteralmente in campo altre variabili anche psicologiche, come si è potuto vedere, per esempio, a Frosinone o in casa contro la Juventus e a San Siro. Di certo, il nuovo Sassuolo ha un’aria più spavalda e sbarazzina, con tutti i benefici e i problemi che questa comporta nell’arco dei novanta minuti.

Lorenzo Longhi