Mercato, focus sempre sulle uscite Il Cesena su Ogunseye e Piacentini

La settimana di Dimaro aiuterà il Modena anche a definire alcune situazioni di mercato. Non tanto in entrata, al momento non sono previsti ulteriori innesti, anzi. È ora necessario sfoltire la rosa. Ha bussato alla porta canarina il Cesena e lo ha fatto per due giocatori: Ogunseye e Piacentini. Sull’attaccante c’è anche il ritorno di fiamma del Foggia, dopo la bella stagione trascorsa, ma i romagnoli appaiono in pole. Anche nella corsa al difensore, il cui profilo piaceva a Triestina e Padova, nelle ultime ore c’è stato il sorpasso e si potrebbe arrivare ad una definizione.

Renzetti deve trovare un accordo con il Cittadella, Armellino era praticamente un giocatore del Lecco ma le problematiche giudiziare della B hanno rallentato tutto: non c’è più la Triestina sul centrocampista, Tesser non ha mai contattato l’ormai ex canarino. Tra i giocatori convocati per il ritiro, attenzione alla situazione di Gargiulo, non scontata una sua permanenza soprattutto dopo l’arrivo di Palumbo. Il Modena capirà e rifletterà. Nel frattempo, gli innesti di mercato sono arrivati nello staff.

Ci saranno un nutrizionista e un podologo nell’area sanitaria, già presenti a Fanano e ora in Val di Sole: il professor Domenico Di Mambro, Enrico Roseo e Gabriele Mini. I medici sociali saranno i dottori Alessandro Bellucci, Massimiliano Pergreffi e Claudio Guicciardi, quest’ultimo anche responsabile per il Settore Giovanile. L’area si completa con Francesco Benassi, il preparatore dello staff dedicato al recupero degli infortuni, e i fisioterapisti Riccardo Levrini (responsabile del gruppo), Jacopo Bigliazzi e Mirco Cinci.

Alessandro Troncone